Investieren und Anlegen „Frauen überlassen die Finanzen zu oft ihren Männern“ – was eine Expertin rät
Die Stuttgarterin Nicole van Niekerk ermutigt Frauen, ihre Finanzen selbst in die Hand zu nehmen und spricht offen über ihre eigenen Erfahrungen.
Die Stuttgarterin Nicole van Niekerk ermutigt Frauen, ihre Finanzen selbst in die Hand zu nehmen und spricht offen über ihre eigenen Erfahrungen.
Die finanzielle Ausgangslage von Frauen unterscheidet sich oft deutlich von der von Männern – aus mehreren Gründen: Frauen arbeiten häufiger in Teilzeit, etwa um sich um Kinder zu kümmern, verdienen im Durchschnitt weniger als Männer und haben zudem eine höhere Lebenserwartung – eine Altersvorsorge ist daher besonders wichtig. „Doch nach wie vor überlassen viele Frauen das Thema Finanzen ihren Männern“, stellt die Stuttgarter Unternehmerin und Investorin Nicole van Niekerk fest. Die 52-Jährige versucht deshalb, Frauen Mut zu machen, sich stärker damit zu befassen.