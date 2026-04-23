 
Meine StZ
Schlagzeilen
StZ Extra
Stuttgart
Stadtbezirke
Region
Baden-Württemberg
Politik
Wirtschaft
Sport
Panorama
Kultur
Wissen
Reise
Genuss & Leben
Mediathek
Bei uns daheim
  2. Region
  4. Landkreis Böblingen

  6. Zwei Bauprojekte kommen früher als gedacht

Investitionen mit Sondervermögen Zwei Bauprojekte kommen früher als gedacht

Investitionen mit Sondervermögen: Zwei Bauprojekte kommen früher als gedacht
1
Die Albert-Schweitzer-Schule ist in die Jahre gekommen. Foto: Käthe Rueß

Mit den rund 19,3 Millionen Euro aus dem Sondervermögen des Bundes sollen der Neubau der Albert-Schweitzer-Schule und das neue Feuerwehrhaus Affstätt-Kuppingen realisiert werden.

﻿Die Frage, in welche kommunalen Investitionsprojekte der Anteil aus dem Sondervermögen des Bundes fließen, hat der Gemeinderat in seiner jüngsten Sitzung einstimmig beantwortet. Mit den rund 19,3 Millionen Euro sollen, wie von der Verwaltung vorgeschlagen, der Neubau der Albert-Schweitzer-Schule und das neue, gemeinsame Feuerwehrhaus für Affstätt und Kuppingen realisiert werden. Die beiden Großvorhaben haben durch entsprechende Grundsatzbeschlüsse im Stadtparlament bereits eine hohe Priorität. Ohne die Finanzspritze wären bis zum Bau angesichts der schlechten Haushaltslage noch einige Jahre ins Land gegangen.

 

Durch diese rasche Festlegung will die Stadt zeitnah in die Umsetzung kommen, um die Geldentwertung durch Baukostensteigerungen in den kommenden Jahren möglichst zu begrenzen. Von den 19,3 Millionen Euro sind 4,5 Millionen Euro bereits für das Investitionsprogramm des laufenden Haushalts verplant. Damit sind noch 18,8 Millionen Euro für die beiden Projekte verfügbar.

Eine Sanierung der Schule wäre unwirtschaftlich

Der städtische Anteil für das neue Feuerwehrhaus im Gewerbegebiet Binsenkolben, das aus Affstätt und Kuppingen gleichermaßen gut erreichbar ist, wird auf acht Millionen Euro veranschlagt, wovon vier bereits im Haushalt finanziert sind. Zudem rechnet die Stadt mit einer Million Euro Förderung durch das Land. Durch den Neubau werden nicht nur Ressourcen effizient gebündelt, sondern auch der kommunale Gebäudebestand optimiert, weil ein Neubau zwei Bestandsgebäude mit erheblichen Mängeln ersetzt. Im Jahr 2025 hat der Gemeinderat bereits das Raumprogramm, das in dem neuen Gebäude verwirklicht werden soll, beschlossen.

Unsere Empfehlung für Sie

Millionen für den Kreis Böblingen: Geld allein macht nicht glücklich

Millionen für den Kreis Böblingen Geld allein macht nicht glücklich

Das viele Geld aus dem Sondervermögen des Bundes hilft im Kreis Böblingen. Doch die Probleme liegen tiefer, kommentiert Redaktionsleiter Jan-Philipp Schlecht.

Auch bei der Albert-Schweitzer-Schule (ASS), einem Sozialpädagogischen Bildungs- und Beratungszentrum mit Förderschwerpunkt Lernen, soll ein Neubau den in die Jahre gekommenen Altbau ersetzen. Eine Machbarkeitsstudie hatte im Jahr 2021 ergeben, dass dessen Instandsetzung unwirtschaftlich wäre. Die Entscheidung, dass das neue Schulgebäude am bisherigen Standort gebaut wird, hat der Gemeinderat bereits gefällt. Die Stadtverwaltung „vermutet“, dass der Eigenanteil bei 10,8 Millionen Euro liegen wird und hofft auf sechs Millionen Euro Fördermittel. Belastbare Zahlen gibt es noch nicht.

Die finanzielle Lage der Kommunen bleibt schwierig

Insgesamt, so hält die Verwaltung in ihrer Drucksache fest, ermöglicht der Anteil am Sondervermögen lediglich ausgewählte Einzelmaßnahmen vorzuziehen, ohne jedoch die Situation der Kommunen strukturell zu verbessern.

Weitere Themen

Fund in Böblingen: „Raubgrabungen sind keine harmlose Freizeitbeschäftigung“

Fund in Böblingen „Raubgrabungen sind keine harmlose Freizeitbeschäftigung“

Das Landeskriminalamt hat illegal beschaffte Kulturgüter unter anderem in Böblingen ermittelt. Welche Folgen das für die Wissenschaft hat, erklärt das LKA.
Von Melissa Schaich
Großeinsatz in Böblingen: Kriminelles Netzwerk handelt mit illegal beschafften Kulturgütern

Großeinsatz in Böblingen Kriminelles Netzwerk handelt mit illegal beschafften Kulturgütern

Ein international agierender Täterkreis verkaufte offenbar gezielt illegal erlangte Kulturgüter. Die wertvollen Gegenstände landeten unter anderem auch in Böblingen.
Von Melissa Schaich
Investitionen mit Sondervermögen: Zwei Bauprojekte kommen früher als gedacht

Investitionen mit Sondervermögen Zwei Bauprojekte kommen früher als gedacht

Mit den rund 19,3 Millionen Euro aus dem Sondervermögen des Bundes sollen der Neubau der Albert-Schweitzer-Schule und das neue Feuerwehrhaus Affstätt-Kuppingen realisiert werden.
Von Käthe Rueß
Herrenberg: Kind fährt nach Unfall mit Fahrrad davon

Herrenberg Kind fährt nach Unfall mit Fahrrad davon

Ein Kind hat in Herrenberg wohl ein Auto an einer Einmündung übersehen. Als der Fahrer ausstieg, fuhr das Kind davon.
Von Melissa Schaich
Lkw-Fahrer auf A 81: Um sieben Uhr morgens in Schlangenlinien unterwegs

Lkw-Fahrer auf A 81 Um sieben Uhr morgens in Schlangenlinien unterwegs

Ein 33-Jähriger zog wegen seiner Fahrweise die Aufmerksamkeit der Polizei auf sich, als er auf der Autobahn Richtung Singen unterwegs war.
Von Melissa Schaich
Kultur und Rad in der Region: Skulpturenradwege wachsen zusammen – Ausflugsziel für Kultur und Natur

Kultur und Rad in der Region Skulpturenradwege wachsen zusammen – Ausflugsziel für Kultur und Natur

Die Skulpturenradwege Sculptoura und Art Loop sind jetzt verbunden. Landrat Allgaier spricht von einem „neuen Kapitel“ der Zusammenarbeit der Kreise Böblingen und Ludwigsburg.
Von Roland Böckeler
Betrug mit E-Mails: Name von Renninger Bürgermeisterin wird missbraucht

Betrug mit E-Mails Name von Renninger Bürgermeisterin wird missbraucht

Die Stadt Renningen warnt: Betrüger verschicken E-Mails im Namen der Bürgermeisterin. Immer wieder gibt es Fälle von Identitätsdiebstahl bei Bürgermeistern in der Region.
Von Ulrike Otto
Freibadsaison Kreis Böblingen: Erste Freibäder öffnen – so viel kostet der Eintritt

Freibadsaison Kreis Böblingen Erste Freibäder öffnen – so viel kostet der Eintritt

Die Freibadsaison im Kreis Böblingen startet bald, doch der Eintritt wird vielerorts teurer. Welche Freibäder wann öffnen und was Besucher erwartet.
Von Veronika Andreas
Bahnhof Böblingen: S1-Bahnsteig bis 23. Mai gesperrt

Bahnhof Böblingen S1-Bahnsteig bis 23. Mai gesperrt

Derzeit baut die Deutsche Bahn Gleis 3 am Böblinger Bahnhof aus, deshalb ist der zugehörige Bahnsteig gesperrt. Zudem fährt momentan die S60 erst ab Sindelfingen.
Von Robert Krülle
Mercedes-Werk Sindelfingen: Was die Christliche Gewerkschaft plant – „Bekenntnis zu Partei lehnen wir ab“

Mercedes-Werk Sindelfingen Was die Christliche Gewerkschaft plant – „Bekenntnis zu Partei lehnen wir ab“

Bei der Betriebsratswahl im Mercedes-Werk Sindelfingen errang die Christliche Gewerkschaft Metall (CGM) drei Sitze. Für die nächsten Jahre formuliert die CGM ein ganz klares Ziel.
Von Martin Dudenhöffer
Weitere Artikel zu Herrenberg Schule Feuerwehr Infrastruktur Haushalt
 
 