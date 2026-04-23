Investitionen mit Sondervermögen: Zwei Bauprojekte kommen früher als gedacht

Die Frage, in welche kommunalen Investitionsprojekte der Anteil aus dem Sondervermögen des Bundes fließen, hat der Gemeinderat in seiner jüngsten Sitzung einstimmig beantwortet. Mit den rund 19,3 Millionen Euro sollen, wie von der Verwaltung vorgeschlagen, der Neubau der Albert-Schweitzer-Schule und das neue, gemeinsame Feuerwehrhaus für Affstätt und Kuppingen realisiert werden. Die beiden Großvorhaben haben durch entsprechende Grundsatzbeschlüsse im Stadtparlament bereits eine hohe Priorität. Ohne die Finanzspritze wären bis zum Bau angesichts der schlechten Haushaltslage noch einige Jahre ins Land gegangen.