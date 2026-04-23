Investitionen mit Sondervermögen: Zwei Bauprojekte kommen früher als gedacht

﻿Die Frage, in welche kommunalen Investitionsprojekte der Anteil aus dem Sondervermögen des Bundes fließen, hat der Gemeinderat in seiner jüngsten Sitzung einstimmig beantwortet. Mit den rund 19,3 Millionen Euro sollen, wie von der Verwaltung vorgeschlagen, der Neubau der Albert-Schweitzer-Schule und das neue, gemeinsame Feuerwehrhaus für Affstätt und Kuppingen realisiert werden. Die beiden Großvorhaben haben durch entsprechende Grundsatzbeschlüsse im Stadtparlament bereits eine hohe Priorität. Ohne die Finanzspritze wären bis zum Bau angesichts der schlechten Haushaltslage noch einige Jahre ins Land gegangen.

Durch diese rasche Festlegung will die Stadt zeitnah in die Umsetzung kommen, um die Geldentwertung durch Baukostensteigerungen in den kommenden Jahren möglichst zu begrenzen. Von den 19,3 Millionen Euro sind 4,5 Millionen Euro bereits für das Investitionsprogramm des laufenden Haushalts verplant. Damit sind noch 18,8 Millionen Euro für die beiden Projekte verfügbar.

Eine Sanierung der Schule wäre unwirtschaftlich

Der städtische Anteil für das neue Feuerwehrhaus im Gewerbegebiet Binsenkolben, das aus Affstätt und Kuppingen gleichermaßen gut erreichbar ist, wird auf acht Millionen Euro veranschlagt, wovon vier bereits im Haushalt finanziert sind. Zudem rechnet die Stadt mit einer Million Euro Förderung durch das Land. Durch den Neubau werden nicht nur Ressourcen effizient gebündelt, sondern auch der kommunale Gebäudebestand optimiert, weil ein Neubau zwei Bestandsgebäude mit erheblichen Mängeln ersetzt. Im Jahr 2025 hat der Gemeinderat bereits das Raumprogramm, das in dem neuen Gebäude verwirklicht werden soll, beschlossen.

Auch bei der Albert-Schweitzer-Schule (ASS), einem Sozialpädagogischen Bildungs- und Beratungszentrum mit Förderschwerpunkt Lernen, soll ein Neubau den in die Jahre gekommenen Altbau ersetzen. Eine Machbarkeitsstudie hatte im Jahr 2021 ergeben, dass dessen Instandsetzung unwirtschaftlich wäre. Die Entscheidung, dass das neue Schulgebäude am bisherigen Standort gebaut wird, hat der Gemeinderat bereits gefällt. Die Stadtverwaltung „vermutet“, dass der Eigenanteil bei 10,8 Millionen Euro liegen wird und hofft auf sechs Millionen Euro Fördermittel. Belastbare Zahlen gibt es noch nicht.

Die finanzielle Lage der Kommunen bleibt schwierig

Insgesamt, so hält die Verwaltung in ihrer Drucksache fest, ermöglicht der Anteil am Sondervermögen lediglich ausgewählte Einzelmaßnahmen vorzuziehen, ohne jedoch die Situation der Kommunen strukturell zu verbessern.