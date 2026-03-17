Über Jahrzehnte wurde zu wenig ins deutsche Schienennetz investiert. Der Sanierungsrückstau beläuft sich der Bahn zufolge auf eine gewaltige Summe. Einem Medienbericht zufolge ist es sogar noch mehr.

dpa 17.03.2026 - 13:41 Uhr

Berlin - Der Sanierungsrückstand im deutschen Schienennetz beläuft sich der Deutschen Bahn zufolge auf rund 130 Milliarden Euro - trotz hoher Milliardenbeträge, die inzwischen in die Modernisierung der Infrastruktur fließen. Um den Rückstau zumindest nicht weiter anwachsen zu lassen, müssten jährlich rund 20 Milliarden Euro investiert werden, sagte Philipp Nagl, Chef der für die Infrastruktur zuständigen Bahntochter DB InfraGo, vor einigen Wochen in der österreichischen Wochenzeitung "Profil".