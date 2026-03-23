Investor Andreas Dünkel: „Sindelfinger sollen Stern-Center wieder lieben“

Als sich Andreas Dünkel erstmals auf die Ledersessel im Motorworld Inn sinken lässt, strahlt er. „Der Werkstatt-Oldtimer, der dort drüben zwischen den Tischen parkt, gehörte früher einem Formel-1-Champion“, sagt Dünkel. Und nicht irgendeinem: Ihn besaß seit den 1950er-Jahren der fünffache Weltmeister Juan Manuel Fangio. Erst nach Fangios Tod stellte Michael Schumacher 2003 diesen Titel-Rekord ein. Wie ein stummer Zeuge der ersten Formel-1-Blüte steht der knallblaue Mercedes-Lieferwagen jetzt in der Motorworld Region Stuttgart in Böblingen.

Drumherum: Sitzgruppen für 200 Gäste, eine Bar, ein gemauerter Pizzaofen, ein von der Decke hängender Ford Hamblin und auch sonst viele automobile und kulinarische Leckerbissen. Vergleichsweise schnell und radikal hat der Investor Andreas Dünkel diesen hinteren Bereich der Motorworld runderneuert. Erst im August des vergangenen Jahres wurde bekannt, dass das Café Emil Reimann und der gehobene Italiener Da Signora die PS-Welt verlassen werden.

In neun Monaten runderneuert

Etwa zeitgleich zog sich Hotelier Simeon Schad aus dem V8 Hotel Classic zurück. „Es hat sich gut gefügt, jetzt etwas Neues zu machen“, sagt Dünkel. Der Zahn der Zeit habe am Gebäude genagt, eine Renovierung sei notwendig gewesen. Nicht mal ein Dreivierteljahr später feiert das kombinierte Hotel und Restaurant Motorworld Inn Eröffnung, eine Woche später läuft die Küche bereits auf allen Zylindern. Die Investition fällt in eine Zeit, in der die Gastronomie an mehreren Fronten kämpft: Personalmangel und steigende Kosten bereiten vielen Wirten Kopfschmerzen.

„In München ist das Motorworld Inn jeden Tag voll, wir haben außerdem keinen Ruhetag“, sagt Dünkel. Das Rezept gleiche dem der ganzen Motorworld: Ein Angebot schaffen, in dem sich jeder „maximal wohlfühlt“, sagt er. „Wir sprechen damit alle an: Den Kuttenträger und den Schlipsträger. Jeder ist bei uns willkommen.“ Dass dem ehemaligen Landesflughafen in Böblingen solch ein zweites Leben beschert sein würde, war seinerzeit keineswegs ausgemacht.

Andreas Dünkel Foto: Stefanie Schlecht

Als Dünkel die verfallenen Hallen nach der Jahrtausendwende dem Zweckverband abkaufte, schüttelten viele den Kopf, erinnert er sich. Die Gebäudesubstanz war nicht nur äußerst marode, noch dazu stand sie unter Denkmalschutz. Heute ist sie ein Magnet für PS-Fans in Süddeutschland und darüber hinaus. Beherbergt Edelmarken wie Ferrari, Lamborghini und Pagani. Wie hat Dünkel das hingekriegt?

„Ich glaube, dass sich die Menschen in unserer schnelllebigen, digitalisierten Zeit nach einem analogen Ausgleich sehnen. Etwas durch und durch Haptisches, mit dem sich jeder identifizieren kann. Dafür steht unser Konzept.“ Gemessen am Zuspruch in der Bevölkerung geht es mehr als auf. Im Reich der Familie Dünkel ist die Motorworld Group allerdings nur eine von vier Säulen. „In vier Jahren feiern wir Hundertjähriges“, sagt er, der vor Kurzem seinen 62. Geburtstag gefeiert hat.

Angefangen hat alles mit einem Kieswerk

Die Keimzelle der Dünkel’schen Unternehmungen hatte mit Motoren und Immobilien noch nicht viel zu tun: 1930 gründete Dünkels Großvater Ferdinand die gleichnamigen Kieswerke in Schemmerhofen bei Biberach an der Riß. Dort wird noch heute Sand und Kies abgebaut, Dünkel führt die Firmen in dritter Generation gemeinsam mit seinen Brüdern. Sein Vater Arthur vererbte ihm auch die Leidenschaft für geschwungene Kurven und schnelle Motoren.

Über der Bar im Motorworld Inn hängt ein Ford von der Decke. Foto: Stefanie Schlecht

„Als ich um die 20 war, kaufte mein Vater einen 300 SL Flügeltürer“, erinnert er sich. Fortan war er mit dem PS-Virus infiziert. Doch bis zur Gründung der ersten Motorworld sollten noch einige Jahre vergehen. Die erste Diversifikation unternahm die Familie 1996 in Form der Activ Group. Hinter dem Namen verbirgt sich mittlerweile eine Größe in der Immobilienbranche. Die Expertise liegt auf der Projektentwicklung von Gewerbeimmobilien, vornehmlich im Handelsbereich.

„Die Leute möchten unterhalten werden.“ Andreas Dünkel, Stern-Center-Investor

Dünkel: „Ein Schwerpunkt sind Fachmarktzentren, zu unseren Kunden gehören Discounter, Fast-Food-Ketten oder Baumärkte.“ Im Portfolio finden sich außerdem Logistikhallen, Montagewerke, Einkaufspassagen – und neuerdings das Opel-Altwerk in Rüsselsheim. Auf der Activ-Homepage steht ein Zitat von Willy Brandt: Der beste Weg, die Zukunft vorauszusagen, ist sie zu gestalten.

Leerstände mit Unterhaltung füllen

Im Februar teilte Dünkel mit, das Sindelfinger Stern-Center erworben zu haben. Diese seit Jahren dahinsiechende Shopping Mall mitten in Sindelfingen, die im 28. Jahr ihres Bestehens schon aussieht, als hätte sie einige Jährchen mehr auf dem Buckel. Welche Zukunft sagt Andreas Dünkel seiner jüngsten Neuerwerbung voraus? „Mein Credo ist: Die Leute möchten unterhalten werden.“

In Sindelfingen mit offenen Armen empfangen (v.l.n.r.): Baubürgermeisterin Corinna Clemens, Investor Andreas Dünkel, Oberbürgermeister Markus Kleemann und Wirtschaftsförderer Felix Rapp Foto: Benjamin Knoblauch

Auf die Frage, was er sich im Stern-Center vorstellen kann, zählt er auf: „Vielleicht ein Fitnessstudio, eine Bibliothek, ein Café, eine Gaming-Zone, Tobelandschaften für Kinder oder ein Schulungszentrum. Und ganz wichtig: eine Disco.“ Tatsächlich steht selbige im Center nach furiosen Anfängen mit einem Etablissement namens Alpenmax seit Jahren leer. Warum zählt Dünkel keine Händler auf? „Natürlich sind Händler unsere ersten Ansprechpartner“, sagt er. Doch, ob er mit ihnen all die Leerstände füllen könne, wisse er nicht.

„Das Stern-Center soll ein Shopping Center für alle werden.“ Andreas Dünkel, Stern-Center-Investor

Wenn es nicht gelingt, will er Angebote zur Unterhaltung schaffen. „Die Leute wollen eine Jeans kaufen und danach einen Burger essen, während die Kinder sich in einer Hüpfburg austoben“, sagt er. „Das Stern Center soll ein Shopping Center für alle werden.“ Das Konzept müsse klar den Menschen in den Vordergrund stellen. Letztlich stimme der Gast mit den Füßen ab. Dabei agiere Dünkel nicht allein im luftleeren Raum. „Ich habe mich eng mit der Stadt Sindelfingen abgestimmt“, sagt Dünkel.

Man kenne und schätze sich durch das Engagement auf dem Flugfeld, sagt er. „Mit dem Erwerb durch die erfahrene Activ-Group eröffnen sich vielfältige Chancen“, sagte der Sindelfinger Oberbürgermeister Markus Kleemann zum Erwerb. Und: „Wir freuen uns, dass dies gelungen ist.“ Ihre Gedanken zur Belebung des Centers gingen in die gleiche Richtung. „Nicht zuletzt sind es aber die Sindelfingerinnen und Sindelfinger: Sie sollen ihr Stern Center wieder lieben.“ Gemessen am Ist-Zustand, ist bis dahin noch ein gutes Stück Weg zu gehen.

Die Unternehmensgruppe Dünkel

Seit 1930

existieren die Kieswerke Dünkel in Schemmerhofen. Heute wird noch immer an drei Standorten Sand, Kies und Splitt abgebaut. Die Eingriffe in die Umwelt kompensiert das Unternehmen durch Renaturierungsprojekte und Biotope.

In der Activ Group

bündelt die Familie seit 1996 ihr Immobilienengagement. Nach eigenen Angaben baut die Gruppe Gewerbeparks, Handelsimmobilien, City-Kaufhäuser, Wohn- und Geschäftshäuser, Spezialimmobilien sowie Senioren- und Gesundheitsimmobilien in Deutschland und in Spanien.

Die Motorworld Group

entwickelt, baut und betreibt Erlebniswelten, die der mobilen Leidenschaft gewidmet sind. Erster Standort ist die 2009 eröffnete Motorworld Region Stuttgart in Böblingen. Hinzu kamen Standorte in Köln, München und Mallorca. Weitere in Planung und im Bau befindliche und bereits teilaktive Standorte sind die Motorworld Berlin, die Motorworld Zeche Ewald-Ruhr sowie die Motorworld Bulgaria in Sofia.

Grüne Energie

ist ein weiteres Tätigkeitsfeld: Neben sieben Solarparks betreibt das Tochterunternehmen Greenenergyworld 19 Contracting-Heizstationen und 58 Solar-Dachlandschaften. Heraus kommen nahezu 30 Gigawattstunden Strom pro Jahr, wodurch die gesamte Unternehmensgruppe bilanziell CO2-neutral arbeitet.