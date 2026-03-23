Investor Andreas Dünkel: „Sindelfinger sollen Stern-Center wieder lieben“

Als sich Andreas Dünkel erstmals auf die Ledersessel im Motorworld Inn sinken lässt, strahlt er. „Der Werkstatt-Oldtimer, der dort drüben zwischen den Tischen parkt, gehörte früher einem Formel-1-Champion“, sagt Dünkel. Und nicht irgendeinem: Ihn besaß seit den 1950er-Jahren der fünffache Weltmeister Juan Manuel Fangio. Erst nach Fangios Tod stellte Michael Schumacher 2003 diesen Titel-Rekord ein. Wie ein stummer Zeuge der ersten Formel-1-Blüte steht der knallblaue Mercedes-Lieferwagen jetzt in der Motorworld Region Stuttgart in Böblingen.