Haustiere Darum folgen Katzen ihren Besitzern aufs WC

Viele Katzenhalter kennen die Situation: Sobald es ins Bad geht, steht die Katze vor der Tür oder läuft direkt hinterher. Dahinter steckt oft mehr als reine Neugier – Experten sehen mehrere mögliche Erklärungen für dieses Verhalten.