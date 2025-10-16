 
Meine StZ
Schlagzeilen
StZ Extra
Stuttgart
Stadtbezirke
Region
Baden-Württemberg
Politik
Wirtschaft
Sport
Panorama
Kultur
Wissen
Reise
Genuss & Leben
Mediathek
Bei uns daheim
 
  2. Baden-Württemberg

  4. Grassierende Mathe-Schwäche verlangt mehr Anstrengung

IQB-Bildungstrend Grassierende Mathe-Schwäche verlangt mehr Anstrengung

IQB-Bildungstrend: Grassierende Mathe-Schwäche verlangt mehr Anstrengung
1
Kultusministerin Theresa Schopper Foto: Markus Lenhardt/dpa

Laut dem neuen IQB-Bildungstrend hat Baden-Württemberg in der Länderkonkurrenz aufgeholt. Doch das ist ein trügerischer Erfolg, analysiert Autorin Bärbel Krauß.

Politik/Baden-Württemberg : Bärbel Krauß (luß)

Das Ergebnis des neuen IQB-Bildungstrends über die Leistungen der Neuntklässler in Mathematik und den Naturwissenschaften ist brandgefährlich für Baden-Württemberg, gerade weil Schulen und Schüler aus dem Land sich besser geschlagen haben als in den meisten anderen Bundesländern. Mancher mag diejenigen für Miesmacher halten, die es gering schätzen, dass die Neuntklässler aus dem Südwesten in Mathe, Chemie und Physik im inoffiziellen Länderranking wieder einen dritten Platz erreicht haben.

 

Deutschland ist abgeschmiert und der Südwesten mit

Aber die Kritiker haben recht, denn das Leistungsniveau ist bundesweit und im Land abgesackt. Es wäre verheerend, wenn man sich auf dem dritten Platz ausruhen wollte. Baden-Württemberg hat schulisch eben nicht wieder zur Leistungsspitze aufgeschlossen, zu der man früher einmal gehörte. Stattdessen ist Deutschland insgesamt abgeschmiert, und auch Baden-Württemberg ist schlechter geworden.

Natürlich kann man sich trotzdem freuen, dass die hiesigen Schulen die Herausforderungen von Pandemie, Zuwanderung und Digitalisierung zuletzt besser bestanden haben als andere. Aber der Hauptbefund bleibt: Sieben Prozent der 15-Jährigen im Land scheitern an einfachsten Matheaufgaben, 32 Prozent sind einfachen Rechenaufgaben nicht gewachsen. Diese Bildungsdefizite sind dramatisch. Sie verlangen mehr Anstrengungen – von der Politik ebenso wie von Schülern, Eltern und Lehrern.

Weitere Themen

IQB-Bildungstrend: Grassierende Mathe-Schwäche verlangt mehr Anstrengung

IQB-Bildungstrend Grassierende Mathe-Schwäche verlangt mehr Anstrengung

Laut dem neuen IQB-Bildungstrend hat Baden-Württemberg in der Länderkonkurrenz aufgeholt. Doch das ist ein trügerischer Erfolg, analysiert Autorin Bärbel Krauß.
Von Bärbel Krauß
Bildungsstudie: Miese Noten vom IQB auch für die Neuntklässler in Baden-Württemberg

Bildungsstudie Miese Noten vom IQB auch für die Neuntklässler in Baden-Württemberg

Der neue IQB-Bildungstrend beschreibt massive Leistungseinbrüche in Mathe und den Naturwissenschaften. Wo die Schüler im Land besser sind als der Bundesdurchschnitt.
Von Bärbel Krauß
Tödlicher Unfall in Aalen: Autofahrer nimmt Vorfahrt – Radfahrer stirbt

Tödlicher Unfall in Aalen Autofahrer nimmt Vorfahrt – Radfahrer stirbt

Ein Autofahrer übersieht laut Polizei einen vorfahrtsberechtigten Radfahrer. Der 57-Jährige wird lebensgefährlich verletzt und stirbt später im Krankenhaus.
Wahlkampf: Die CDU muss standhalten

Wahlkampf Die CDU muss standhalten

Nerven behalten: Auch wenn die AfD näher rückt, sollte die Union nicht auf ihre Parolen aufnehmen.
Von Reiner Ruf
Umfrage zur Landespolitik: Die politische Mitte ist unter Druck

Umfrage zur Landespolitik Die politische Mitte ist unter Druck

Während die CDU von der AfD bedrängt wird, verlieren die Grünen Wahlsympathisanten an die Linkspartei. Gern würden die Christdemokraten die Grünen als Koalitionspartner abschütteln.
Von Reiner Ruf
Pendler betroffen: Nach Zugunglück in Riedlingen: Strecke bleibt länger gesperrt

Pendler betroffen Nach Zugunglück in Riedlingen: Strecke bleibt länger gesperrt

Nach dem Zugunglück in Riedlingen bleibt die Strecke länger dicht als geplant. Die Züge sollten eigentlich nach den Herbstferien wieder fahren.
Schwanau nördlich von Freiburg: Tonnenschwere Mulde kippt um – Arbeiter stirbt

Schwanau nördlich von Freiburg Tonnenschwere Mulde kippt um – Arbeiter stirbt

Tragödie in Schwanau: Ein 57-Jähriger stirbt bei einem Arbeitsunfall. Die Ursache des Unglücks bleibt vorerst unklar.
Hechingen im Zollernalbkreis: Prozess: Sieben Männer sollen 17-Jährigen gequält und erpresst haben

Hechingen im Zollernalbkreis Prozess: Sieben Männer sollen 17-Jährigen gequält und erpresst haben

Ein Streit um Schulden aus Drogengeschäften eskaliert: Ein 17-Jähriger soll tagelang festgehalten, geschlagen und bedroht worden sein. Sieben Männer stehen vor Gericht.
Neuer BWTrend: Wie viel nutzt Özdemir seine Popularität?

Neuer BWTrend Wie viel nutzt Özdemir seine Popularität?

Mit der Linken drängt eine Partei zusätzlich in den Landtag. Doch bei der Regierungsbildung wird sie kaum eine Rolle spielen. Das gilt auch für die AfD.
Von Reiner Ruf
Umfrage zur Landespolitik: Besonders wichtig: Zuwanderung, Bildung und Wirtschaft

Umfrage zur Landespolitik Besonders wichtig: Zuwanderung, Bildung und Wirtschaft

In einem halben Jahr wählt Baden-Württemberg. Welche Themen aus Sicht der Bürger auf der Problemagenda ganz oben stehen, zeigt der neue BWTrend.
Von Rainer Pörtner
Weitere Artikel zu Schulen Kommentar
 