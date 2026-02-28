Nur zwei Tage nach einer weiteren Verhandlungsrunde zwischen den USA und dem Iran über das umstrittene Atomprogramm greift Israel im Iran an. In Teheran gibt es Explosionen.

dpa 28.02.2026 - 07:57 Uhr

Tel Aviv - Israel greift den Iran an. Der Staat Israel habe einen Präventivschlag gegen den Iran gestartet, um Bedrohungen für Israel zu beseitigen, gab Verteidigungsminister Israel Katz bekannt. Er habe einen sofortigen Ausnahmezustand im gesamten Land ausgerufen. In der iranischen Hauptstadt Teheran gab es Explosionen in der Stadtmitte.