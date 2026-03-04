Tausende Urlauber sitzen weiter im Nahen Osten fest. Ein paar Betroffene – darunter viele Tui-Gäste – landen am Abend in München. Vielen steht der Schreck noch ins Gesicht geschrieben.
München - Tränen, lange Umarmungen und erleichterte Gesichter: Nach der sicheren Ankunft am Münchner Flughafen mit der Maschine aus Dubai konnten etliche Reisende aufatmen. "Wir wussten nicht, ob wir wieder rauskommen", erzählte eine junge Frau am Abend unter Tränen. Sie saß auf einem Kreuzfahrtschiff fest, als die iranischen Angriffe auf die Golfstaaten begannen, mit denen die amerikanisch-israelischen Attacken auf den Iran beantwortet wurden.