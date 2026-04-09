Der US-Präsident hat sich im Iran-Krieg Zeit verschafft, eine weitere Eskalation bleibt zunächst aus. Zentrale Probleme sind aber ungelöst.
09.04.2026 - 00:57 Uhr
Washington - Donald Trump hat die Stopptaste gedrückt. Die Einigung auf eine zweiwöchige Waffenruhe im Iran-Krieg gibt diplomatischen Bemühungen wieder Raum. Der US-Präsident hat sich damit Zeit verschafft. Ein Ende seines außenpolitischen Schlingerkurses - oder gar ein Ausweg aus dem Krieg mit dem Iran - ist damit allerdings noch lange nicht sicher.