Der Iran blockiert seit Wochen die Straße von Hormus. Das führt zu steigenden Öl- und Gaspreisen. Dem US-Außenminister fällt dazu ein drastischer Vergleich ein.
Washington - US-Außenminister Marco Rubio hat Irans Blockade der Straße von Hormus mit einer "wirtschaftlichen Atomwaffe" verglichen. Iran versuche, die Region zu dominieren, sagte Rubio in einem Interview des TV-Senders Fox News. Er führte die Blockade der Meerenge als Beleg dafür an, dass die Machthaber in Teheran keine Nuklearwaffen besitzen dürften. "Die Straße von Hormus ist im Grunde eine wirtschaftliche Atomwaffe, die sie versuchen, gegen die Welt einzusetzen - und sie geben damit an", sagte er.