US-Präsident Trump verschärft seine Rhetorik gegen den Iran. Die Führung in Teheran soll verhandeln und auf Fähigkeiten zum möglichen Bau von Atomwaffen verzichten. Ansonsten drohe ein neuer Angriff.
Washington/Teheran - US-Präsident Donald Trump droht dem Iran mit einem militärischen Eingreifen wie in Venezuela. Auf seiner Plattform Truth Social erklärte Trump, eine "riesige Armada" sei auf dem Weg zum Iran. "Es handelt sich um eine größere Flotte als die, die nach Venezuela entsandt wurde, angeführt vom großen Flugzeugträger "Abraham Lincoln". Wie im Fall von Venezuela ist sie bereit, willens und in der Lage, ihre Mission schnell, mit Geschwindigkeit und Gewalt, falls nötig, zu erfüllen."