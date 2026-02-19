US-Präsident Trump erhöht den Druck auf Teheran: Ohne einen „bedeutenden Deal“ drohe ein „sehr anderer Weg“. Klarheit soll es demnach schon in kurzer Zeit geben.
19.02.2026 - 21:41 Uhr
Im Konflikt mit dem Iran hat US-Präsident Donald Trump eine Frist für einen Deal genannt. Vor Journalisten sagte er auf einem Flug mit der Air Force One, dass 10 bis 15 Tage ausreichend seien. Das sei „so ziemlich das Maximum“. Trump zeigte sich zuversichtlich: „Entweder wir erzielen eine Einigung oder es wird für sie bedauerlich.“