Flüge gestrichen, Kreuzfahrten gestoppt, große Unsicherheit: Wegen der Eskalation im Nahen Osten kommen viele Reisende nicht weiter. Politik, Behörden und Reisebranche suchen nach Lösungen.
02.03.2026 - 14:46 Uhr
Berlin - Für viele Urlauber im Nahen Osten ist derzeit unklar, wann sie ihre Reise fortsetzen oder nach Hause zurückkehren können. Flüge fallen aus, wichtige Umsteigeflughäfen sind gestört, Kreuzfahrtschiffe bleiben in Häfen. Nach Angaben des Deutschen Reiseverbands (DRV) sind rund 30.000 Kunden deutscher Veranstalter betroffen. Sie halten sich entweder in der Region auf oder ihre Flüge sollten über Drehkreuze dort führen. Die Sicherheitslage sei "äußerst volatil", teilte der Verband mit. Wie lange die Einschränkungen andauern, sei derzeit unklar.