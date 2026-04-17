Die hohen Energiepreise treiben die Inflation in die Höhe. Die Menschen in Deutschland sind davon unterschiedlich stark betroffen. Eine Expertin warnt vor weiteren Folgen bei einem längeren Krieg.
17.04.2026 - 10:29 Uhr
Düsseldorf - Der Iran-Krieg treibt die Verbraucherpreise nach oben. Familien mit niedrigen und mittleren Einkommen sind davon besonders stark betroffen. Das zeigt eine Untersuchung des Instituts für Makroökonomie und Konjunkturforschung (IMK) der gewerkschaftsnahen Hans-Böckler-Stiftung.