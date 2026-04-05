Rettung wie in einem Hollywood-Film: US-Spezialeinheiten haben den vermissten Offizier des abgeschossenen Kampfjets geborgen. US-Präsident Trump schildert die riskante Mission mit dramatischen Worten.
05.04.2026 - 13:47 Uhr
Washington/Teheran - Mit einem hochriskanten Kommandoeinsatz haben Spezialkräfte den nach dem Abschuss eines Kampfjets im Iran vermissten US-Soldaten gerettet. "Wir haben ihn", schrieb US-Präsident Donald Trump auf seiner Plattform Truth Social in Versalien. Übereinstimmenden Medienberichten zufolge versteckte sich der Waffensystemoffizier mehr als 24 Stunden im Südwesten des Landes in felsigem Gelände vor iranischen Kräften und entging so der Gefangennahme.