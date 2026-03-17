Donald Trump versucht, den Einsatz der Nato außerhalb des Bündnisgebietes zu erpressen und den Vertrag der Allianz zu biegen.
Mehr als 150 Öl- und Gastanker stauen sich als Folge der amerikanisch-israelischen Luftangriffe auf den Iran vor der strategisch bedeutsamen Straße von Hormus. Die Meerenge gilt als von iranischen Militärs blockiert. Ein Schlepper sank, mindestens elf Handelsschiffe wurden bereits beschädigt. Der Iran will die Schiffspassage extrem riskant machen und die Versicherungsprämien und Energiepreise weltweit explodieren lassen. US-Präsident Donald Trump hat die Lage nicht mehr unter Kontrolle und fordert Hilfe vor allem von seinen Nato-Verbündeten ein. „Wenn es keine Reaktion gibt oder wenn die Reaktion negativ ausfällt, wird das meiner Meinung nach sehr schlecht für die Zukunft der Nato sein“, versucht er die Alliierten zu erpressen.