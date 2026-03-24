Selbst bei einem schnellen Ende des Iran-Kriegs wären die Energieengpässe für die Weltwirtschaft nachhaltig.
Donald Trump hat einen Superlativ erreicht, mit dem er sich nicht rühmt. Sein Angriff auf den Iran hat eine globale Energiekrise ausgelöst, die in der Geschichte ihresgleichen sucht. Jeden Tag gehen dem Weltmarkt nach Angaben der Internationalen Energieagentur (IEA) elf Millionen Barrel Öl verloren. Das ist so viel wie während der beiden Ölschocks in den 70er Jahren mit ihren autofreien Sonntagen zusammengenommen. Parallel dazu erlebt der globale Gasmarkt durch den Wegfall der Flüssiggaslieferungen aus Katar ähnlich massive Unterbrechungen wie nach dem russischen Überfall auf die Ukraine.