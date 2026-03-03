Während Tausende Touristen wegen des Iran-Kriegs festsitzen, landet in München ein Flieger aus Abu Dhabi - ohne Passagiere. Die Bundesregierung hat einen Plan. Der gefällt aber nicht allen.
03.03.2026 - 04:30 Uhr
Berlin - Manche der im Nahen Osten gestrandeten deutschen Urlauber können auf eine baldige Rückkehr in die Heimat hoffen. "Ich bin guter Dinge, dass das nach und nach gelingt", sagte Bundesaußenminister Johann Wadephul im ZDF-"heute journal". Man sei in engem Kontakt mit den Reiseveranstaltern.