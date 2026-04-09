Iran will Gebühren für die Schiffspassage durch die Straße von Hormus – nicht nur die Bundesregierung lehnt das ab. Auch Griechenlands Regierungschef Mitsotakis hält das für inakzeptabel und warnt.
Athen/Teheran - Der griechische Regierungschef Kyriakos Mitsotakis fordert nach Ende des Iran-Krieges einen gebührenfreien und sicheren Schiffsverkehr durch die Straße von Hormus. "Ich glaube nicht, dass die internationale Gemeinschaft bereit wäre zu akzeptieren, dass der Iran für jedes Schiff, das die Straße von Hormus durchquert, eine Mautstelle einrichtet", sagte er dem US-Fernsehsender CNN. "Das erscheint mir völlig inakzeptabel."