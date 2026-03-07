Sie saßen wegen des Iran-Krieges fest - nun kommen weitere Kreuzfahrt-Urlauber wieder in Deutschland an. Andere müssen noch warten.

dpa 07.03.2026 - 10:22 Uhr

Frankfurt/Main - Weitere in der Nahost-Region gestrandete Urlauber sind zurück in Deutschland. Weitere 640 Gäste des Kreuzfahrtschiffes "Mein Schiff 4" seien am Flughafen Frankfurt/Main gelandet, teilte ein Sprecher von Tui Cruises am Vormittag mit. Demnach hat das Unternehmen zwei Maschinen gechartert, die die Urlauber aus Omans Hauptstadt Maskat ausgeflogen haben.