Noch gebe es keinen Mangel, sagt Wirtschaftsministerin Reiche - wenn der Konflikt nicht ende, könne es aber im April oder Mai so weit sein. Ihr Ministerium betont, das sei nur ein Worst-Case-Szenario.
25.03.2026 - 12:23 Uhr
Houston/Berlin - Bundeswirtschaftsministerin Katherina Reiche (CDU) hält Versorgungsengpässe bei Treibstoff als Folge des Iran-Krieges für möglich. Derzeit sehe man stark steigende Preise, besonders bei Benzin, Diesel und Flugzeugtreibstoff aber keinen Mangel, sagte sie bei der Energiekonferenz CeraWeek in Houston, Texas. Ende der Konflikt nicht, werde man diese aber wahrscheinlich später sehen, im April oder Mai.