Iran-Krieg In einer Welt roher Macht
Der Iran-Krieg zeigt, wie eine neue Weltordnung ohne UN und Völkerrecht aussehen wird, kommentiert Rainer Pörtner.
Der Iran-Krieg zeigt, wie eine neue Weltordnung ohne UN und Völkerrecht aussehen wird, kommentiert Rainer Pörtner.
Hört überhaupt noch jemand hin, wenn António Guterres spricht? Wenige Stunden nach Beginn der israelisch-amerikanischen Angriffe auf den Iran meldete sich der UN-Generalsekretär zu Wort. Er verurteilte die militärische Eskalation im Nahen Osten in klaren Worten.
Nachdem Chamenei bei den US-israelischen Angriffen getötet wurde, bilden iranische Offizielle einen dreiköpfigen Übergangsrat im Iran.Kommt aus seinen Reihen der neue oberste Führer des Iran?
Deutschlands Außenminister Wadephul warnt: Der Iran bedroht nicht nur Israel, sondern auch Deutschland und Europa. Wie reagiert Berlin auf diese Gefahr? Ein Überblick.