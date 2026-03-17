Irans Revolutionsgarden würdigen den getöteten Kommandeur der Basidsch-Miliz. Seine Anhänger schwören Blutrache.
17.03.2026 - 21:27 Uhr
Teheran/Berlin - Die iranischen Revolutionsgarden haben den Tod des Kommandeurs der paramilitärischen Basidsch-Miliz, Gholamresa Soleimani, bestätigt. Die den Garden nahestehende Nachrichtenagentur Fars veröffentlichte einen Nachruf, in dem die Revolutionsgarden Soleimani würdigten und "zum ehrenvollen Märtyrer-Tod" gratulierten. Zugleich erklärten sie, die "Basidsch-Kämpfer" würden niemals die Blutrache für ihren getöteten Führer aufgeben.