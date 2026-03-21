Nach dem Angriff auf Natans gibt es laut iranischen Angaben keinen Austritt radioaktiver Stoffe. Die Anlage gilt als zentral für das iranische Atomprogramm.

dpa 21.03.2026 - 10:58 Uhr

Teheran/Berlin - Der Iran hat einen weiteren Angriff auf seine Atomanlage Natans gemeldet. Die unterirdische Urananreicherungsanlage ist eine der wichtigsten im Land. Nach Angaben der Nachrichtenagentur Tasnim trat kein radioaktives Material aus. Für die Bevölkerung in unmittelbarer Umgebung der Anlage bestehe keine Gefahr.