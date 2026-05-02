Der Iran soll einen neuen Vorschlag an die Vermittler in Pakistan weitergegeben haben. Der Außenminister lässt Verhandlungsbereitschaft mit den USA erkennen. Allerdings nur zu seinen Bedingungen.
02.05.2026 - 05:15 Uhr
Teheran - Irans Außenminister Abbas Araghtschi zeigt sich für ein Ende des Iran-Kriegs verhandlungsbereit, insofern die USA Bedingungen erfüllen. Sein Land sei bereit, den diplomatischen Prozess fortzusetzen, falls sich "die übertriebenen Forderungen, die bedrohliche Rhetorik und die provokativen Handlungen der amerikanischen Seite" änderten, zitierte der regierungstreue iranische Fernsehsender Press TV den Außenminister.