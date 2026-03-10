Die Angriffe auf iranische Ölfelder sind umstritten. Israels Präsident Herzog nennt Gründe dafür und verteidigt das Vorgehen.
10.03.2026 - 21:00 Uhr
Berlin - Israels Staatspräsident Izchak Herzog verteidigt die umstrittenen Angriffe auf Öldepots in der iranischen Hauptstadt Teheran. Es handele sich um Öl, das vom Militär gelagert werde und um Öl, das die iranische Regierung nutze, um damit auch seine Terror-Operationen zu finanzieren, sagte Herzog der "Bild". "Es wird der Kriegsmaschinerie entzogen, weil sie es zur Finanzierung und, sagen wir, zum Schmieren ihrer eigenen Kriegsmaschinerie verwenden."