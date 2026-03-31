Der Konsumgütergigant hinter Marken wie Knorr und Pfanni stoppt Neueinstellungen und plant einen Mega-Deal mit dem US-Gewürzhersteller McCormick. Damit richtet sich Unilever neu aus.
31.03.2026 - 10:51 Uhr
London - Der britische Konsumgütergigant Unilever hat einen vorübergehenden Einstellungsstopp verhängt. Hintergrund sei das "unsichere Umfeld", teilte ein Konzernsprecher der Deutschen Presse-Agentur mit. "Wir bleiben ein agiles Unternehmen und werden unsere Pläne bei Bedarf stets anpassen." Der Konzern, der auch in Deutschland Produktionsstandorte unterhält, ist wie etliche Konkurrenten von der durch den Iran-Krieg ausgelösten Handelskrise betroffen.