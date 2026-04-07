Der Iran verhandelt mit dem Nachbarn und Hormus-Anrainer Oman über eine gemeinsame Verwaltung der weltwirtschaftlich wichtigen Meerenge.
07.04.2026 - 14:34 Uhr
Kurz vor Ablauf des Ultimatums von US-Präsident Donald Trump an den Iran zeichnet sich eine mögliche Lösung im Streit um die Straße von Hormus ab. Der Iran verhandelt mit dem Nachbarn und Hormus-Anrainer Oman über eine gemeinsame Verwaltung der weltwirtschaftlich wichtigen Meerenge, wie offiziell bestätigt wurde. Trump bezeichnete die neuesten iranischen Vorschläge als bedeutend aber nicht ausreichend. Vermittler bemühten sich am Dienstag in einem Wettlauf gegen die Zeit, den Krieg vor der Trump gesetzten Frist zu beenden.