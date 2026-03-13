Iran-Krieg Magier Dimon auf Schiff gefangen: „Ich habe mich immer gut aufgehoben gefühlt“
Er wurde im Varieté erwartet. Und kam wegen der Angriffe des Iran nicht weg aus Abu Dhabi. Nun ist der Magier Luke Dimon in Stuttgart. Was hat er erlebt?
Er saß fest, mitten im Krieg. Doch Luke Dimon will keine große Sache daraus machen. „Ich habe mich immer sicher und gut aufgehoben gefühlt“, sagt er über die Zeit, in er er in Abu Dhabi auf einem Schiff war. Und iranische Raketen und Drohnen die Golfstaaten attackierten. „Und es gibt Schlimmeres als bei All inclusive einige Tage länger auf einem Schiff zu leben.“