Wegen eingeschränkten Flugverkehrs im Nahen Osten organisiert das Auswärtige Amt Rückholflüge – auch Außenminister Wadephul unterstützte deutsche Touristen bei der Heimreise.
12.03.2026 - 18:00 Uhr
Berlin - Seit Beginn des Kriegs im Iran sind bereits mehr als 1.000 Menschen mit Sonderflügen des Auswärtigen Amtes aus dem Nahen Osten nach Deutschland zurückgekehrt. Wie es aus dem Auswärtigen Amt hieß, habe man bislang vier Sonderflüge aus Maskat im Oman und einen Sonderflug aus Riad in Saudi-Arabien organisiert. Diese seien für vulnerable Menschen, die sich im Oman, in den Vereinigten Arabischen Emiraten (VAE) und in Katar befanden, gewesen. Sie wurden mit entsprechenden Bustransporten nach Maskat und Riad gebracht.