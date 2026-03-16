Bundeskanzler Friedrich Merz warnt Israel eindringlich vor einer Bodenoffensive im Libanon. Ein solcher Schritt wäre ein Fehler, sagte der Kanzler.
16.03.2026 - 18:20 Uhr
Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) hat vor den Folgen einer israelischen Bodenoffensive im Libanon gewarnt. „Wir verfolgen mit ziemlicher Sorge die israelische Bodenoffensive“, sagte Merz am Montag in Berlin. Eine solche Offensive würde die ohnehin „hoch angespannte humanitäre Lage und das dramatische Fluchtgeschehen weiter verschärfen“, fügte er hinzu. „Deshalb fordern wir unsere israelischen Freunde eindringlich auf: Schlagt diesen Weg nicht ein. Es wäre ein Fehler.“