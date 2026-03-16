Bundeskanzler Friedrich Merz warnt Israel eindringlich vor einer Bodenoffensive im Libanon. Ein solcher Schritt wäre ein Fehler, sagte der Kanzler.

Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) hat vor den Folgen einer israelischen Bodenoffensive im Libanon gewarnt. „Wir verfolgen mit ziemlicher Sorge die israelische Bodenoffensive“, sagte Merz am Montag in Berlin. Eine solche Offensive würde die ohnehin „hoch angespannte humanitäre Lage und das dramatische Fluchtgeschehen weiter verschärfen“, fügte er hinzu. „Deshalb fordern wir unsere israelischen Freunde eindringlich auf: Schlagt diesen Weg nicht ein. Es wäre ein Fehler.“

Unsere Empfehlung für Sie Newsblog zu Angriffen auf Iran Polizei: Raketenteile in Jerusalems Altstadt niedergegangen Nach der Tötung von Irans oberstem Führer setzen die USA und Israel ihre Angriffe fort. Der Iran reagiert mit Gegenangriffen. Mit unserem Newsblog bleiben Sie auf dem Laufenden. Die israelische Armee hatte zuvor einen „gezielten Bodeneinsatz“ gegen Stellungen der vom Iran unterstützten Hisbollah-Miliz im Südlibanon bekanntgegeben.

Merz: Miliz muss ihre Angriffe sofort beenden

„Wir verurteilen scharf, dass die Hisbollah auf Seiten Irans jetzt in den Kampf gegen Israel eingetreten ist“, sagte Merz. Die Miliz müsse ihre Angriffe sofort beenden und die Waffen niederlegen. „Wir unterstützen auch jede Anstrengung, die Gespräche zwischen Israel und Libanon in Gang setzen kann.“ Zugleich fordere die Bundesregierung die israelische Armee auf, „zivile Ziele und die Unifil-Mission der Vereinten Nationen nicht anzugreifen.“

Bereits wenige Tage nach Beginn des Iran-Krieges war die israelische Armee nach Informationen der Nachrichtenagentur AFP in Grenzregionen auf libanesischer Seite vorgerückt. Verteidigungsminister Israel Katz gab das Ziel einer Pufferzone aus – erklärte aber, keine groß angelegte Bodeninvasion im Libanon zu planen.

Nach dem Beginn des Iran-Krieges am 28. Februar hatte die vom Iran finanzierte Hisbollah den Norden Israels unter Beschuss genommen. Seither nimmt die israelische Armee Ziele im Libanon ins Visier, insbesondere in Gebieten, die als Hisbollah-Hochburgen gelten. Dazu zählen der Süden des Landes, die südlichen Vororte der Hauptstadt Beirut und die ostlibanesische Bekaa-Ebene.

850 Menschen getötet und mehr als 2100 weitere verletzt

Nach jüngsten Angaben des libanesischen Gesundheitsministeriums wurden dabei im Libanon insgesamt 850 Menschen getötet und mehr als 2100 weitere verletzt. Nach UN-Angaben verließen hunderttausende Menschen ihre Heimatorte im Land.

Bereits während des Gaza-Kriegs nach dem Hamas-Großangriff auf Israel am 7. Oktober 2023 hatte die Hisbollah den Norden Israels unter Beschuss genommen. Daraufhin verließen in Israel 60.000 Menschen infolge einer Evakuierungsaufforderung der Behörden ihre Häuser. Dieses Mal sollen solche Evakuierungen vermieden werden.