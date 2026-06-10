Ein US-Militärhubschrauber stürzt vor der Küste des Omans ab - laut Präsident Trump ist der Iran verantwortlich. Die USA führen Vergeltungsschläge durch. Hält die Waffenruhe das aus?
10.06.2026 - 00:52 Uhr
Washington - Nach dem Abschuss eines US-Militärhubschraubers haben die USA nach eigenen Angaben Vergeltungsschläge auf Ziele im Iran ausgeführt. Die Angriffe erfolgten auf Anordnung von Präsident Donald Trump, erklärte das für den Nahen Osten zuständige Regionalkommando des US-Militärs (Centcom) auf der Plattform X.