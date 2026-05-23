Wie steht es um eine Annäherung zwischen dem Iran und den USA? Pakistans Armeechef Munir gilt als Vermittler zwischen den Kriegsparteien und spricht in Teheran mit der iranischen Führung.
23.05.2026 - 12:48 Uhr
Teheran - Inmitten neuer Verhandlungsbemühungen im Iran-Krieg hat der pakistanische Armeechef Asim Munir in Teheran politische Gespräche mit der iranischen Führung geführt. Am Freitagabend traf er sich nach Angaben des Staatssenders Irib zu einem Austausch mit dem iranischen Außenminister Abbas Araghtschi.