Länder Asiens sind von Öl- und Gasimporten aus dem Golf stark abhängig. In Pakistan spielt die Kricket-Liga daher nun vor leeren Rängen. Die Hoffnung liegt jetzt auf Solarenergie.
27.03.2026 - 03:30 Uhr
Islamabad - Es erinnert ein bisschen an Corona-Lockdown. Bevor das Spiel beginnt, treffen sich die Schiedsrichter und wichtigsten Spieler in der Mitte des Feldes. Hinter ihnen: Gähnende Leere, eine Kulisse aus weißen und grünen Sitzschalen ragt in den dunklen Nachthimmel und da ist überhaupt kein jubelndes Publikum.