Kürzlich legten Lufthansa-Piloten die Arbeit nieder, 800 Flüge mit rund 100.000 Passagieren fielen aus. Nun verzichtet die Gewerkschaft VC Cockpit vorerst auf Streiks - wegen der Lage im Nahen Osten.
Frankfurt/Main - Fluggästen drohen seitens der Pilotengewerkschaft VC Cockpit in dieser Woche keine Streiks. Man verzichte vorläufig auf Arbeitskampfmaßnahmen wegen des eskalierten Konflikts im Nahen Osten, teilte VC in Frankfurt mit. Die aktuellen Entwicklungen stellten Fluggesellschaften, Crews und Passagiere vor erhebliche Herausforderungen, teilte die Gewerkschaft in Frankfurt mit. "In der gegenwärtigen Situation haben insbesondere Rückführungsflüge, die Sicherheit der Passagiere sowie die Aufrechterhaltung der Versorgung über die Luftfracht höchste Priorität."