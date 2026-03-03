Seit Beginn der israelisch-amerikanischen Angriffe auf den Iran haben die USA diverse Begründungen für ihren Einsatz vorgebracht. Nun rücken die Republikaner die Rolle Israels in den Fokus.

dpa 03.03.2026 - 01:34 Uhr

Washington/Teheran - Nach Darstellung des Sprechers des US-Repräsentantenhauses hat Druck von Seiten Israels maßgeblich zu der Entscheidung der USA für einen Angriff auf den Iran beigetragen. "Israel war entschlossen, hier zu seiner eigenen Verteidigung zu handeln, mit oder ohne amerikanische Unterstützung", sagte der republikanische Sprecher des US-Repräsentantenhauses, Mike Johnson, nach einem Iran-Briefing hochrangiger Vertreter der Regierung von US-Präsident Donald Trump.