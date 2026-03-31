Mit der Blockade der Straße von Hormus drosselt der Iran die globale Energie-Versorgung. Die USA konnten die Nutzung der Meerenge bisher nicht ermöglichen - zeigen sich aber zuversichtlich.
31.03.2026 - 01:29 Uhr
Washington - US-Außenminister Marco Rubio hat sich überzeugt gezeigt, dass die Straße von Hormus wieder für den Schiffsverkehr geöffnet wird - "so oder anders". Entweder werde sich der Iran bereiterklären, "sich an internationales Recht zu halten" und die Meerenge nicht zu blockieren, sagte Rubio dem Sender Al Jazeera. "Oder eine Koalition von Nationen aus der ganzen Welt und der Region wird mit Beteiligung der Vereinigten Staaten dafür sorgen, dass sie offen ist".