Teheran und Washington stehen vor einer zweimonatigen Verhandlungsphase. US-Außenminister Rubio pocht auf dauerhafte und belastbare Ergebnisse.
25.06.2026 - 12:07 Uhr
Manama - US-Außenminister Marco Rubio hat mit Blick auf Verhandlungen mit dem Iran betont, Washington strebe zwar eine Einigung an, werde jedoch keinem Abkommen "um jeden Preis" zustimmen. Ein möglicher Deal müsse gut, belastbar und überprüfbar sein sowie dauerhaft eingehalten werden, sagte Rubio nach einem Ministertreffen des Golf-Kooperationsrates (GCC) in der bahrainischen Hauptstadt Manama.