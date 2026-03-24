Bei einem nächtlichen Luftangriff in Tabris im Nordwesten Irans werden mindestens sechs Menschen getötet. Die genaue Zahl der Kriegstoten im Iran ist nach mehr als drei Wochen Krieg unklar.

dpa 24.03.2026 - 07:57 Uhr

Teheran - Im Nordwesten Irans sind bei der Bombardierung eines Wohnviertels mindestens sechs Menschen getötet worden. Neun weitere Menschen seien bei dem Luftangriff in Tabris verletzt worden, berichteten iranische Medien übereinstimmend. Betroffen war ein Stadtteil im Norden sowie ein Platz im Südwesten der iranischen Millionenmetropole. Seit mehr als drei Wochen führen Israel und die USA Krieg gegen den Iran.