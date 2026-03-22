Der ukrainische Präsident warnt: Der Iran-Krieg könnte die Ukraine schwächen. Der Fokus der USA verschiebe sich – und wichtige Waffen könnten knapper werden.

dpa 22.03.2026 - 13:43 Uhr

London - Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj fürchtet um die Konsequenzen des Iran-Kriegs für die Situation seines Landes. "Ich habe ein sehr ungutes Gefühl, was die Auswirkungen dieses Krieges auf die Lage in der Ukraine angeht und was den Fokus der USA betrifft – der liegt leider mehr auf dem Nahen Osten als auf der Ukraine", sagte Selenskyj in einem am Sonntag ausgestrahlten Interview der britischen BBC. "Unsere diplomatischen Treffen, die trilateralen Treffen werden ständig verschoben. Dafür gibt es einen Grund: den Krieg im Iran."