Seeminen werden in Kriegen gegen Schiffe und U-Boote eingesetzt. Doch selbst Jahrzehnte nach ihrer Ausbringung stellen sie noch eine Gefahr dar.
Washington/Teheran - Berichte über angeblich vom Iran in der Straße von Hormus verlegte Seeminen haben die Sorge um die Sicherheit der internationalen Energieversorgung befeuert. Seeminen kommen zum Einsatz, um Seegebiete oder Schifffahrtsrouten zu sperren, Häfen zu blockieren oder gegnerische Schiffe zu beschädigen. Sie gelten als schwer zu entdecken und zu beseitigen.