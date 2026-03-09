Der Iran-Krieg so gut wie beendet? Nach diesen Worten Trumps sinken die Ölpreise deutlich. Auch an den US-Börsen dreht sich der Wind.
Leise Hoffnung auf ein baldiges Ende des Iran-Krieges hat am Montagabend den Ölpreis überraschend abrutschen lassen. Der Preis für Rohöl der Sorte Brent fiel auf 89,20 US-Dollar pro Fass (159 Liter) - gut 30 Dollar weniger als noch in der Nacht zu Montag. Auslöser war ein Interview des US-Präsidenten Donald Trump. Der US-Sender CBS News zitierte ihn mit den Worten: „Ich denke, der Krieg ist so gut wie beendet.“