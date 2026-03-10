Obwohl der Ölpreis aktuell nachgibt, verheißen die morgendlichen Preise nichts Gutes für Autofahrer.
10.03.2026 - 09:31 Uhr
München - Tanken wird immer teurer. Am Montag kostete nun auch Superbenzin der Sorte E10 im bundesweiten Tagesdurchschnitt mehr als 2 Euro pro Liter, wie aus Zahlen des ADAC hervorgeht. Damit war die günstigste gängige Benzinsorte so teuer wie seit Mai 2022 nicht mehr. Auch Diesel verteuerte sich am Montag deutlich und die morgendlichen Preise des Dienstags verheißen nichts Gutes für die Autofahrer in Deutschland.