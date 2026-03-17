Bei der Absicherung der Straße von Hormus wollen Deutschland und andere Nato-Länder die USA und Israel nicht unterstützen – dies ruft nun heftige Kritik von US-Präsident Trump hervor.

US-Präsident Donald Trump hat Deutschland und andere Nato-Länder scharf für die ausbleibende Hilfe bei der Absicherung der Straße von Hormus kritisiert. Die Haltung der Verbündeten sei „ziemlich schockierend“, sagte Trump am Dienstag im Oval Office in Washington. „Ich denke, die Nato macht einen sehr dummen Fehler“, fügte er hinzu. Der Fall sei ein „Test“ für das Bündnis gewesen.

 

Unsere Empfehlung für Sie

Newsblog zu Angriffen auf Iran: Israels Luftwaffe greift Basidsch-Einheiten in Teheran an

Newsblog zu Angriffen auf Iran Israels Luftwaffe greift Basidsch-Einheiten in Teheran an

Nach der Tötung von Irans oberstem Führer setzen die USA und Israel ihre Angriffe fort. Der Iran reagiert mit Gegenangriffen. Mit unserem Newsblog bleiben Sie auf dem Laufenden.

Deutschland habe erklärt, nichts mit dem Iran-Krieg zu tun zu haben und sich deshalb nicht beteiligen zu wollen, sagte Trump bei dem Treffen mit dem irischen Regierungschef Micheal Martin weiter. Zugleich finde die Bundesregierung aber, die USA und Israel hätten „etwas Großartiges getan“, weil sie die iranische Führung ausgeschaltet hätten. 

Auch den britischen Premierminister Keir Starmer ging Trump an. „Er hat nicht unterstützt, und ich halte das für einen großen Fehler“, sagte Trump. „Ich bin von Keir enttäuscht - ich mag ihn, ich halte ihn für einen netten Mann, aber ich bin enttäuscht.“