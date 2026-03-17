Bei der Absicherung der Straße von Hormus wollen Deutschland und andere Nato-Länder die USA und Israel nicht unterstützen – dies ruft nun heftige Kritik von US-Präsident Trump hervor.

red/afp 17.03.2026 - 17:35 Uhr

US-Präsident Donald Trump hat Deutschland und andere Nato-Länder scharf für die ausbleibende Hilfe bei der Absicherung der Straße von Hormus kritisiert. Die Haltung der Verbündeten sei „ziemlich schockierend“, sagte Trump am Dienstag im Oval Office in Washington. „Ich denke, die Nato macht einen sehr dummen Fehler“, fügte er hinzu. Der Fall sei ein „Test“ für das Bündnis gewesen.