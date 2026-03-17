Donald Trump beginnt einen Krieg, ohne dessen Folgen abzuschätzen. Jetzt soll die Nato für ihn die selbst geschaffenen Probleme lösen. Nein, kommentiert Franz Feyder.
17.03.2026 - 07:00 Uhr
Erinnern Sie sich noch an den 25. Juni 2025? Das war jener Mittwoch, an dem Donald Trump, der Machthaber im Weißen Haus, die Welt wissen ließ: „Die nuklearen Fähigkeiten des Iran wurden vernichtet.“ Das Echo der zwölf Tage lang auf den Iran abgeworfenen Bomben war noch nicht einmal verhallt, da verkündete der US-Präsident bereits, dass die Gefahr einer Atombombe in den Händen schiitischer Ayatollahs für Jahre gebannt sei.