Die Blockade der Straße von Hormus lässt die Energiepreise steigen. Donald Trump signalisiert, dass er seine Rolle mit der Dezimierung der iranischen Militärmacht als erfüllt ansehen könnte.
31.03.2026 - 20:22 Uhr
Washington - US-Präsident Donald Trump könnte die Öffnung der vom Iran blockierten Straße von Hormus den Ländern überlassen, "die sie nutzen". Zugleich behauptete Trump in einem Interview der "New York Post", die Meerenge werde sich mit dem Abschluss der US-Kriegshandlungen "automatisch" wieder öffnen.