Einer der zentralen Streitpunkte zwischen den USA und dem Iran ist die Blockade der für den Ölhandel wichtigen Straße von Hormus, an der Teheran festhält. Trump verkündet nun eine neue Initiative.
Washington - Die USA wollen nach Angaben von Präsident Donald Trump an diesem Montag eine Initiative starten, um Schiffen zu helfen, die wegen der Blockade der Straße von Hormus feststecken. Länder aus der ganzen Welt hätten die USA darum gebeten, ihnen dabei zu helfen, ihre Schiffe zu befreien, schrieb Trump auf seiner Plattform Truth Social.