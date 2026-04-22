Die USA haben einseitig die Waffenruhe im Iran-Krieg auf unbestimmte Zeit verlängert. Der Iran reagiert bisher skeptisch. Washington glaubt, am längeren Hebel zu sitzen.
22.04.2026 - 14:37 Uhr
Washington/Teheran - Die von den USA verlängerte Waffenruhe im Iran-Krieg hat die Spannungen nicht entschärft. Der Iran äußerte sich bisher nicht dazu, ob er selbst die Feuerpause einhalten wird. Vielmehr zeigten sich die Revolutionsgarden äußerst skeptisch - zumal die US-Seeblockade iranischer Häfen fortgesetzt wird.