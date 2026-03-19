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  4. Trumps eigene Leute zerreißen dessen Lügengespinst

Iran-Krieg Trumps eigene Leute zerreißen dessen Lügengespinst

Iran-Krieg: Trumps eigene Leute zerreißen dessen Lügengespinst
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Donald Trump ist als US-Präsident auch Oberbefehlshaber der amerikanischen Streitkräfte. Foto: Julia Demaree Nikhinson/AP/dpa

Warum befahl der US-Präsident den Angriff auf den Iran? Immer mehr Stimmen aus der Regierung bestätigen die Zweifel an den offiziell genannten Gründen, meint Rainer Pörtner.

Politik/Baden-Württemberg: Rainer Pörtner (pö)

Drei Wochen nach Beginn des Iran-Kriegs werden die Risse innerhalb der US-Regierung immer größer. Vizepräsident JD Vance ist kaum noch wahrnehmbar, er soll Donald Trump von dem Krieg abgeraten haben. Der Chef der US-Terrorabwehr, Joe Kent, trat von seinem Posten zurück. Nach seiner Wahrnehmung wurde der Präsident durch eine „Desinformationskampagne“ zu dem Krieg gedrängt – allen voran von Israels Premier Benjamin Netanjahu.

 

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Jetzt hat auch noch Geheimdienstchefin Tulsi Gabbard die offizielle Begründung des Präsidenten, warum er den Angriffsbefehl gab, als Unwahrheit entlarvt. Trump hatte auf „eine unmittelbar bevorstehende Bedrohung“ durch Irans Atomprogramm verwiesen. Gabbard erklärte nun schriftlich gegenüber dem US-Kongress, eine solche habe es nicht gegeben. Tatsächlich sei dieses Atomprogramm bereits durch den Krieg im Juni 2025 vernichtet worden. Seitdem habe es „keinerlei Bemühungen gegeben, die Anreicherungskapazitäten wieder aufzubauen“.

„Nur der Präsident bestimmt, was eine unmittelbare Bedrohung ist“

Bemerkenswert an Gabbards anschließender Kongress-Anhörung war der folgende Satz, mit dem sie die offensichtlichen Widersprüche wieder aufzulösen versuchte: „Die einzige Person, die bestimmen kann, was eine unmittelbare Bedrohung ist und was nicht, ist der Präsident.“ Auf Deutsch: Entscheidend sind in der Entscheidungsfindung der Weltmacht USA nicht Fakten und Wirklichkeit, sondern allein Fantasie und Wille des Präsidenten.

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