Die Spannungen zwischen dem Iran und den USA rund um die Straße von Hormus dauern an. Iranische Medien berichten, das Militär habe eine US-Drohne abgefangen. Die US-Streitkräfte dementieren.
29.05.2026 - 01:29 Uhr
Teheran - Das US-Militär hat iranische Berichte über eine angeblich über dem Persischen Golf abgeschossene US-Drohne dementiert. Die Berichte seien falsch, die US-Luftwaffe habe keine Verluste zu verzeichnen, teilte das zuständige Regionalkommando (Centcom) in der Nacht auf der Plattform X mit.